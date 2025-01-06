Вражеская атака на Киевщину: какие последствия

Этой ночью тревога продолжалась почти 5 часов.
Ночью 6 января Киевщина пережила очередную массированную атаку. В области работали силы ПВО по враждебным целям. К счастью, люди не пострадали, попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущены.
Об этом написал и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник.
"В результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены 2 частных дома и автомобиль. Повреждения зданий незначительны", — отметили в ОВА.
Также обломками была повреждена линия контактной сети железной дороги. Движение поездов на этом участке уже восстановлено.
Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки.
Напомним, 5 января враг атаковал Киевщину БПЛА. В области работали Силы ПВО по враждебным целям.
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