Вражеская атака на Одесщину: что известно о последствиях и пострадавших

Утром 28 ноября утром вооруженные силы РФ совершили ракетную атаку по Одессе и области. Тип и количество ракет устанавливается. Есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

По данным ОВА, в результате атаки пострадали 2 местных жителя: 16-летний парень и 90-летняя женщина. У обоих ссадины и резаные раны. Пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, в госпитализации они не нуждаются.

Правоохранители констатировали, что в Одесском районе повреждены по меньшей мере 18 частных домов, газопровод, хозяйственные постройки и автомобили. В одном из районов Одессы повреждено гаражное помещение, возник пожар.

"Обзор продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вооруженной агрессии РФ", — отметили в ведомстве.

Напомним, из-за атаки РФ в Одесском районе зафиксированы повреждения 6 жилых частных домов. Пострадал один человек.

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