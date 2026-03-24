ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
243
Время на прочтение
1 мин

Вражеская атака на Полтавщину: повреждены дома и гостиница, возникли пожары

В результате вражеской атаки в Полтавской общине зафиксированы повреждения жилых домов и гостиницы, на местах вспыхнули пожары. Информация о пострадавших уточняется.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Пожар

Пожар / © ТСН.ua

В ночь на 24 марта российские войска атаковали Полтавскую общину . В результате удара повреждены жилые дома и гостиница, также возникли пожары.

Как сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич , на местах работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя.

Угроза нового ракетного удара РФ

Ранее военный эксперт предупредил, что очередная массированная российская ракетная атака по Украине может произойти в ближайшие сутки.

В мониторинговых каналах появилась информация, что одним из ключевых объектов новой воздушной атаки РФ может являться центральный железнодорожный вокзал Киева. В «Укрзализныце» прокомментировали эту информацию.

Дата публикации
Количество просмотров
243
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie