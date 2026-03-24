Вражеская атака на Полтавщину: повреждены дома и гостиница, возникли пожары
В результате вражеской атаки в Полтавской общине зафиксированы повреждения жилых домов и гостиницы, на местах вспыхнули пожары. Информация о пострадавших уточняется.
В ночь на 24 марта российские войска атаковали Полтавскую общину . В результате удара повреждены жилые дома и гостиница, также возникли пожары.
Как сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич , на местах работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.
Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя.
Угроза нового ракетного удара РФ
Ранее военный эксперт предупредил, что очередная массированная российская ракетная атака по Украине может произойти в ближайшие сутки.
В мониторинговых каналах появилась информация, что одним из ключевых объектов новой воздушной атаки РФ может являться центральный железнодорожный вокзал Киева. В «Укрзализныце» прокомментировали эту информацию.