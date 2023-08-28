Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вражеская атака на Сумщину: громады обстреляли с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
99
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вражеская атака на Сумщину: громады обстреляли с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами

Россия стирает поселки в Сумской области бомбами, артиллерией и ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала известна ситуация в Сумской области на пограничном состоянии на 21.00 27 августа 2023 года.

В течение дня россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 171 взрыв.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Дружбовская, Великописаревская, Путивльская громады.

  • Хотинская громада: враг избивал из артиллерии (15 взрывов) и АГС (16 взрывов).
  • Средино-Будская громада: осуществлен обстрел из АГС (29 взрывов), минометный обстрел (10 взрывов) и авиационный обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (6 взрывов). В результате авиаудара повреждено частное домохозяйство.
  • Дружбовская громада: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).
  • Эсманская громада: 22 мины сбросили россияне на территорию общества.
  • Белопольская громада: осуществлен авиационный обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (8 взрывов). Также зафиксирован обстрел из минометов (17 взрывов).
  • Шалыгинская громада: были обстрелы из РСЗО (9 взрывов), артиллерии (2 взрыва) и СПГ (6 взрывов).
  • Великописаревска громада: совершен обстрел из АГС (20 взрывов).
  • Путивльская громада: 8 мин сбросил враг на территорию общины.

Напомним, что ранее россияне убили педагогов, нанеся удар по школе на Сумщине.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
99
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация