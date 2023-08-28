Вражеская атака на Сумщину: громады обстреляли с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами

Стала известна ситуация в Сумской области на пограничном состоянии на 21.00 27 августа 2023 года.
В течение дня россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 171 взрыв.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Дружбовская, Великописаревская, Путивльская громады.
- Хотинская громада: враг избивал из артиллерии (15 взрывов) и АГС (16 взрывов).
- Средино-Будская громада: осуществлен обстрел из АГС (29 взрывов), минометный обстрел (10 взрывов) и авиационный обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (6 взрывов). В результате авиаудара повреждено частное домохозяйство.
- Дружбовская громада: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).
- Эсманская громада: 22 мины сбросили россияне на территорию общества.
- Белопольская громада: осуществлен авиационный обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (8 взрывов). Также зафиксирован обстрел из минометов (17 взрывов).
- Шалыгинская громада: были обстрелы из РСЗО (9 взрывов), артиллерии (2 взрыва) и СПГ (6 взрывов).
- Великописаревска громада: совершен обстрел из АГС (20 взрывов).
- Путивльская громада: 8 мин сбросил враг на территорию общины.
Напомним, что ранее россияне убили педагогов, нанеся удар по школе на Сумщине.