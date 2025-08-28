ТСН в социальных сетях

Украина
262
Вражеская атака на "Укрзализныцю": как изменилось движение поездов

После атаки россии железнодорожники быстро восстановили инфраструктуру в Козятине. УЗ сообщила, какие поезда курсируют с переменами.

Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Укрзализныця

В ночь на 28 августа Россия совершила атаку на железнодорожную инфраструктуру. Однако железнодорожники оперативно возобновили движение поездов.

Об этом пище Укрзализныця.

Движение через Козятин возобновлено

Укрзализныця сообщила, что все поезда, следующие в направлении Винницы, Тернополя, Хмельницкого, Львова и Одессы, курсируют через Козятин без объезда ранее поврежденного участка.

На отдельных участках региона инфраструктура еще восстанавливается, часть поездов курсирует под резервными тепловозами. Пассажиров предупредили, что задержки отдельных рейсов будут оставаться.

Как проверить актуальные задержки

В Укрзализныце советуют пассажирам проверять информацию о задержках в режиме реального времени по ссылке: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.

«Укрзализныця» сообщила, что ночью российские войска намеренно атаковали гражданский пассажирский подвижной состав, в том числе под удар попали скоростные поезда Интерсити+.

Напомним, в результате массированного обстрела и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области часть поездов будет направляться с задержками.

Изменения касаются следующих рейсов:

  • №87 Запорожье — Ковель

  • №139 Киев — Каменец-Подольский

  • №77 Одесса — Ковель

  • №3 Запорожье — Ужгород

  • №47 Запорожье — Мукачево

  • №32 Перемышль — Запорожье

  • №92 Львов — Киев

  • №52 Львов — Киев

