Вражеская атака на Запорожье: пять человек в тяжелом состоянии, ранен двухмесячный ребенок (фото)

В Запорожье ночью раздался ряд взрывов.
Пять человек в тяжелом состоянии: пострадавшие в результате вражеских ударов по Запорожью получают всю необходимую помощь медиков.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в сообщении в социальных сетях.
Состояние еще пяти человек медики оценивают как среднюю тяжесть. Среди них двое сотрудников ГСЧС.
Остальные после помощи врачей будут на амбулаторном лечении.
Среди пострадавших из-за удара россиян двухмесячный ребенок. Его только что доставили в больницу.
Обновлено по состоянию на 06:50
Ракетная атака россиян в Запорожье унесла жизни одного человека. Погиб 47-летний мужчина.
Как ранее сообщили Воздушные Силы ВС Украины, БПЛА была зафиксирована на севере Запорожья.
Напомним, на ночь 22 января над Украиной летали вражеские дроны. Взрывы раздавались в нескольких областях.
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