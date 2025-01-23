Вражеская атака на Запорожье: пять человек в тяжелом состоянии, ранен двухмесячный ребенок (фото)

Пять человек в тяжелом состоянии: пострадавшие в результате вражеских ударов по Запорожью получают всю необходимую помощь медиков.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в сообщении в социальных сетях.

Состояние еще пяти человек медики оценивают как среднюю тяжесть. Среди них двое сотрудников ГСЧС.

Остальные после помощи врачей будут на амбулаторном лечении.

Враг обстрелял Запорожье (9 фото)

Среди пострадавших из-за удара россиян двухмесячный ребенок. Его только что доставили в больницу.

Обновлено по состоянию на 06:50

Ракетная атака россиян в Запорожье унесла жизни одного человека. Погиб 47-летний мужчина.

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Как ранее сообщили Воздушные Силы ВС Украины, БПЛА была зафиксирована на севере Запорожья.

Напомним, на ночь 22 января над Украиной летали вражеские дроны. Взрывы раздавались в нескольких областях.

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