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Вражеская атака на Запорожье: пять человек в тяжелом состоянии, ранен двухмесячный ребенок (фото)

Вражеская атака на Запорожье: пять человек в тяжелом состоянии, ранен двухмесячный ребенок (фото)

Среди пострадавших из-за удара россиян двухмесячный ребенок / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В Запорожье ночью раздался ряд взрывов.

Пять человек в тяжелом состоянии: пострадавшие в результате вражеских ударов по Запорожью получают всю необходимую помощь медиков.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в сообщении в социальных сетях.

Состояние еще пяти человек медики оценивают как среднюю тяжесть. Среди них двое сотрудников ГСЧС.

Остальные после помощи врачей будут на амбулаторном лечении.

Среди пострадавших из-за удара россиян двухмесячный ребенок. Его только что доставили в больницу.

Обновлено по состоянию на 06:50

Ракетная атака россиян в Запорожье унесла жизни одного человека. Погиб 47-летний мужчина.

Как ранее сообщили Воздушные Силы ВС Украины, БПЛА была зафиксирована на севере Запорожья.

Напомним, на ночь 22 января над Украиной летали вражеские дроны. Взрывы раздавались в нескольких областях.

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