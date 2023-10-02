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Вражеская авиация активизировалась на юго-восточном направлении: не пренебрегайте личной безопасностью

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Вражеская авиация активизировалась на юго-восточном направлении: не пренебрегайте личной безопасностью

Находитесь в укрытиях / Фото: ТСН.ua

Идет очередная тревожная ночь для украинцев.

Началась активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

"Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов", — говорится в тексте.

Позже произошел отбой ракетной опасности по северным областям.

Тем не менее, воздушная тревога в Донецкой и Запорожской областях связана с активностью вражеской тактической авиации.

Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для нескольких областей.

Ранее украинские военные предупредили об опасности на юге Украины.

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Дата публикации
Просмотры
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