Вражеская авиация активизировалась на юго-восточном направлении: не пренебрегайте личной безопасностью

Началась активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

"Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов", — говорится в тексте.

Позже произошел отбой ракетной опасности по северным областям.

Тем не менее, воздушная тревога в Донецкой и Запорожской областях связана с активностью вражеской тактической авиации.

Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для нескольких областей.

Ранее украинские военные предупредили об опасности на юге Украины.