Вражеская авиация активизировалась на юго-восточном направлении: не пренебрегайте личной безопасностью

Идет очередная тревожная ночь для украинцев.
Началась активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
"Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов", — говорится в тексте.
Позже произошел отбой ракетной опасности по северным областям.
Тем не менее, воздушная тревога в Донецкой и Запорожской областях связана с активностью вражеской тактической авиации.
Напомним, что ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для нескольких областей.
Ранее украинские военные предупредили об опасности на юге Украины.
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