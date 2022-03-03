Вражеская авиация смерчем прошлась по селу под Харьковом: остались одни руины (фото)

Вражеская авиация смерчем прошлась по селу под Харьковом: остались одни руины (фото)

Убиты по меньшей мере 3 человека, 2 из них — гражданские.

Оккупанты РФ бомбили и уничтожили поселок Яковловцы под Харьковом. Убиты по меньшей мере 3 человека, 2 из них — гражданские.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"8 человек получили ранения и были доставлены в больницу. Разбиты 45 домов, 21 из них разрушен полностью", — рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Прокуроры и следователи начали расследование нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В настоящее время идет осмотр места происшествия.

"Количество пострадавших и погибших будет уточняться. Россия ответит за каждую каплю крови по закону!", — сказала Венедиктова.