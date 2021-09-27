Вражеская диверсия: Венедиктова назвала причину взрывов на арсенале в Калиновке

По ее словам, версия о том, что посторонний проник на территорию части и установил взрывчатку, подтверждается многими доказательствами.

Причиной взрывов боеприпасов и пожара на 48 арсенале в Калиновке (Винницкая область) 26 сентября 2017 стала диверсия.

Об этом рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

По ее словам, версия о том, что посторонний проник на территорию части и установил взрывное устройство, подтверждается многими доказательствами. Это, в частности, выводы уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз, протоколы проведенных негласных следственных (розыскных) действий, допросов свидетелей и осмотров.

Учитывая агрессию России и войну на Донбассе, особое внимание уделяется сбору доказательств совершения поджогов и взрывов на украинских складах диверсионно-разведывательными группами РФ или террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

"С этой целью прокуроры и следователи также используют предусмотренные уголовным процессуальным законом меры международного сотрудничества", — отметила Венедиктова.

Сейчас Украина ожидает ответ от Чехии по взрывам на складах с боеприпасами в 2014 году в Врбетице.

Также продолжается расследование причин пожаров и взрывов боеприпасов на протяжении 2015-2018 годов на других военных складах хранения боеприпасов, в частности, Сватово, Балаклее и Ичне.

Основная версия — совершение диверсий и террористического акта. Однако проверяются другие версии:

причастность к совершению преступления военных должностных лиц с целью сокрытия фактов недостачи;

халатное отношение военных должностных лиц к выполнению служебных обязанностей;

наступления пожаров и взрывов боеприпасов из-за самовозгорания или другие природные факторы.

Сватово (2015 год)

Наиболее вероятной причиной возникновения пожара на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Сватово является совершение террористического акта.

Также читайте Самые масштабные взрывы на военных складах Украины: причины и хронология событий

"Однако, причинами распространения пожара и ущерба в виде повреждений объектов воинской части, зданий местных жителей, стало нарушение требований методических рекомендаций, инструкций, наставлений, руководящих документов Министерства обороны военными должностными лицами, невыполнение ими приказов начальников", — сообщила генпрокурор.

К уголовной ответственности привлекли начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А". В 2016 году ему назначили наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне.

Кроме того, за халатное отношение к военной службе сообщено о подозрении двум командирам артиллерийских подразделений ВСУ. Они расположили подразделения и военную технику в непосредственной близости к складам ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в Сватово.

В результате военная техника была уничтожена во время пожара. Государству нанесено более 18 млн грн имущественного вреда.

"Во всех этих производствах для установления причин возникновения пожаров и взрывов боеприпасов на складах за эти годы допрошено более 3500 свидетелей и потерпевших, в том числе с применением полиграфа; проведено более 1700 осмотров; получено более 50 временных доступов к документам, назначен около 650 экспертиз, большая часть из которых уже завершена; проведены другие следственные и процессуальные действия", — подытожила Венедиктова.

Напомним, пожар на одном из крупнейших в Украине военных складов в Калиновке Винницкой области произошел 26 сентября 2017 года. Тогда в воздух взлетело 32000 тонн снарядов. Боеприпасы взрывались и разлетались на расстояние до 10 километров от эпицентра. Пострадали два человека, были повреждены две тысячи домов, а около 30 тыс. местных жителей были временно эвакуированы. Убытки от потери боеприпасов предварительно оценили в меньшей мере 800 млн долларов.

Новости мира: взрывы на складах оружия в Чехии готовили минимум 6 сотрудников ГРУ России

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку