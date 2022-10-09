Вражеская группировка в Черном море продолжает маневры: сколько кораблей наготове

Вражеская корабельная группировка в Черном море продолжает маневры в том же районе укрытия и от украинских ракет, и от шторма.

Количество кораблей в Черном море уменьшилось на 1 вк, сейчас их 13.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Наготове остаются два надводных и два подводных ракетоносителя с 24 «Калибрами». В дежурстве также один десантный катер.

Морские коридоры работают в рамках зерновых соглашений, обеспеченных Силами обороны и международными гарантиями.

«Угрозы – остаются: и ракетные удары, и применение дронов-камикадзе, и обстрелы в районах достижения вражеского оружия. Следуйте алгоритму действий оперативно и четко, не пренебрегайте укрытием и правилом двух стен. Диверсионная работа враждебных агентов также продолжается, значит нельзя терять бдительность. Лишенный успехов на фронте, враг может переориентироваться на внутренние диверсии. Не позволяйте расшатывать ваши нервы и ситуацию в стране. Будьте бдительны и сознательны, доверяйте только проверенным достоверным источникам информации, непроверенной и недостоверной – не воспринимайте и не распространяйте, как и сведения о вражеских попаданиях, о действиях и расположении наших подразделений. Крепкие и несокрушимые – мы достойны Победы! Итак, добываем!», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия держит наготове в Черном море 5 ракетоносителей.

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