Вражеская корабельная группировка скрывается от шторма в Черном море: детали

Вражеская корабельная группировка из 10 кораблей укрывается от шторма в Черном море у побережья Крыма.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Два ракетных носителя и два вдк – на боевом дежурстве. Изготовка к применению 16 «Калибров».
«Соблюдайте меры и алгоритмы безопасности. Следите за ситуацией и действиями подозрительных лиц, информируйте компетентные органы, не разглашайте сведений о деятельности и перемещении наших подразделений, не подвергайте себя опасности на побережье и в других запрещенных для посещения зонах. Доверяйте силам обороны и вносите свой вклад в Победу!», — говорится в сообщении.
Напомним, недавно на побережье в Одесской области обнаружили еще одну мину. Ее обезвредили военные. А на пляж в Болгарии вынесло часть российской ракеты от зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1".
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