Вражеская ракета попала в инфраструктуру "Укрзализныци": ранены работники предприятия

В результате ракетного удара ранения получили четыре железнодорожника.

В среду, 19 марта, Россия уже дважды атаковала Днепропетровскую область. Во время второй атаки под удар попала железнодорожная инфраструктура. Четверо работников "Укрзализныци" получили ранения.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

"Вторая только за сегодня вражеская атака по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. Ранены четыре железнодорожника, из них двое — в тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, враг нанес удар баллистической ракетой. Железнодорожники приложили все усилия, чтобы последствия вражеских ударов не повлияли на движение пассажирских поездов.

Напомним, Днем 19 марта в Сумах произошли взрывы. Военные предупреждали об угрозе КАБов.

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