"Вражеская разведка не достает в Киев": в ГУР рассказали о последствиях уничтожения российских самолетов

Украинские силы продолжают поражать вражеские самолеты, в том числе бомбардировщики Су-34. В то же время страна-агрессор РФ может противопоставить против Украины около трехсот боевых самолетов.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью Interfax-Украина.

Он говорит, что если Украина будет сбивать каждый день по два самолета, то результат будет заметным.

"Но опять же, россияне тоже учатся. Напомню, что мы сбили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Тогда россияне отодвинули район боевого дежурства, но они потеряли здесь дальность ведения разведки. Это очень положительно для нас. То есть, если раньше россияне могли из Азова видеть до Киева, то сейчас уже — из Краснодарского края в Киев они не достают средствами разведки", — говорит Скибицкий.

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Он отмечает, что россияне боятся приближаться к зоне действия нашей ПВО. Подобная ситуация будет с авиацией, добавляет он.

"Будут мощные средства, больше средств противовоздушной обороны. Авиация, те же F-16 не позволят противнику работать на малой дальности от линии фронта. Тогда уже не будет 75 вражеских бомб по Авдеевке за одни сутки, или по Кринкам, где россияне бросали, например, 35-45 бомб по одному нашему маленькому плацдарму. Наша авиация будет эффективна, а наши пилоты опытны, обучены, мотивированы и высокопрофессиональны", — резюмировал Скибицкий.

Напомним, 19 февраля, наши бойцы уничтожили еще два российских истребителя. Скорее всего, пилоты отправились на "концерт в Кобзон".

Кроме того, 23 февраля стало известно, что Украина сбила второй самолет А-50 ПКС РФ.

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