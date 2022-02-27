Вражеская техника держит курс на Киев: глава РГА рассказал о ситуации на Сумщине

Ситуация на вечер 26 февраля.
Российская вражеская техника продолжает курс в Киев через общины со стороны Краснополья в Сумской области.
Так о ситуации в Сумском районе сообщил глава РГА Руслан Сиренко.
По его словам, сейчас самые спокойные направления – это Белополье и Гадание. Именно в этих регионах ситуация полностью контролируется.
Впрочем, гораздо труднее — в Лебедине. "Наши ребята держат врага на окраине города. Жертвы среди военных", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, Сумская область в субботу, 26 февраля, страдала от обстрелов российской армией: есть и раненые, и убитые. В частности, из Ахтырки в Полтаву эвакуированы 32 раненых военных.