Вражеская техника держит курс на Киев: глава РГА рассказал о ситуации на Сумщине

Вражеская техника держит курс на Киев: глава РГА рассказал о ситуации на Сумщине

Ситуация на вечер 26 февраля.

Российская вражеская техника продолжает курс в Киев через общины со стороны Краснополья в Сумской области.

Так о ситуации в Сумском районе сообщил глава РГА Руслан Сиренко.

По его словам, сейчас самые спокойные направления – это Белополье и Гадание. Именно в этих регионах ситуация полностью контролируется.

Впрочем, гораздо труднее — в Лебедине. "Наши ребята держат врага на окраине города. Жертвы среди военных", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Сумская область в субботу, 26 февраля, страдала от обстрелов российской армией: есть и раненые, и убитые. В частности, из Ахтырки в Полтаву эвакуированы 32 раненых военных.