Вражеские беспилотники атаковали Украину: озвучено направление движения

Находитесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.
В ночь на 23 ноября 2024 года враг в очередной раз атаковал Украину беспилотниками.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
В частности:
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Сумщина – угроза применения вражеских ударных БпЛА.
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Вражеский ударный БпЛА в Сумской области — курсом на Харьковщину.
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Запорожская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА.
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Харьков – в вашем направлении вражеский ударный БпЛА с юго-запада.
Напомним, утром 22 ноября российские "Шахеды" атаковали жилищный микрорайон в городе Сумы. На этот раз дроны, которыми избивали кафиры, были снаряжены шрапнелью.
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