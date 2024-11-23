Вражеские беспилотники атаковали Украину: озвучено направление движения

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В ночь на 23 ноября 2024 года враг в очередной раз атаковал Украину беспилотниками.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

В частности:

Сумщина – угроза применения вражеских ударных БпЛА.

Вражеский ударный БпЛА в Сумской области — курсом на Харьковщину.

Запорожская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА.

Харьков – в вашем направлении вражеский ударный БпЛА с юго-запада.

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Напомним, утром 22 ноября российские "Шахеды" атаковали жилищный микрорайон в городе Сумы. На этот раз дроны, которыми избивали кафиры, были снаряжены шрапнелью.

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