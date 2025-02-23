Вражеские беспилотники атакуют Украину: направление движения

Украину в ночь на 23 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

БПЛА в Сумской области, курс — западный/юго-западный;

БПЛА в Черниговской области, курс — западный/юго-западный;

БпЛА в Запорожье, курс — северный/северо-западный/северо-восточный;

БпЛА в Днепропетровской области, курс — северо-восточный/северо-западный;

БпЛА на юго-востоке Киевщины, курс – северо-западный/юго-западный;

БПЛА на границе Полтавщины, Сумщины, Черниговщины, Днепропетровщины, курс – западный;

БпЛА в центральной части и на западе Черкасской области, курс — западный/юго-западный;

БПЛА на востоке и юго-западе Харьковщины, курс — западный/южный/юго-западный;

БпЛА на северо-западе Херсона, курс — северо-западный;

БпЛА на юго-востоке Кировоградской области, курс — северо-западный.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь войска РФ ударили дронами и баллистическими ракетами.

Мы ранее информировали, что россияне вторую ночь подряд атакуют Одессу "Шахедами".

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