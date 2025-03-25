Вражеские беспилотники атакуют Украину: названа траектория движения

Враг снова выбрал дроны для атаки на Украину.
В ночь на 25 марта 2025 года россияне снова атаковали украинские города беспилотниками.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
Обновление информации о движении вражеских ударных БпЛА;
- БПЛА в Черниговской области, курс — южный;
- БПЛА в Полтавской области, курс — южный;
- БПЛА в Кировоградской области, курс — западный;
- БПЛА в Днепропетровской области, курс — юго-западный.
"Винницкая область — угроза применения ударных БпЛА. Группа враждебных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Изюм оказался под атакой вражеских беспилотников.
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