Вражеские беспилотники атакуют Украину: названа траектория движения

Враг снова выбрал дроны для атаки на Украину.

В ночь на 25 марта 2025 года россияне снова атаковали украинские города беспилотниками.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

Обновление информации о движении вражеских ударных БпЛА;

БПЛА в Черниговской области, курс — южный;

БПЛА в Полтавской области, курс — южный;

БПЛА в Кировоградской области, курс — западный;

БПЛА в Днепропетровской области, курс — юго-западный.

"Винницкая область — угроза применения ударных БпЛА. Группа враждебных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Изюм оказался под атакой вражеских беспилотников.

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