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Вражеские беспилотники двигаются в направлении Одесщины – украинские военные

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Вражеские беспилотники двигаются в направлении Одесщины – украинские военные

Дроны снова пытаются попасть по Одесской области

Идет беспокойная ночь для юга Украины.

Очередные группы вражеских ударных БПЛА двигаются над акваторией Черного моря в направлении Одесщины.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Курс может изменяться.

В случае объявления сигнала воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие. Позаботьтесь о собственной безопасности.

"Шахеды следуют в направлении юга Одесщины — украинские военные", — говорится в сообщении.

Также наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

"Угроза применения авиационного вооружения" – информирует ПС ВСУ.

"Внимание, Одесская область, призываю всех снова пройти к укрытиям и находиться там до отбоя угрозы", - подчеркнул глава Одесской ОВА Олег Кипер в сообщении в социальных сетях.

Отметим, что жителей районов Одесской области власти призвали не выходить из укрытий к отбою воздушной тревоги.

Напомним, что ранее сообщалось, что группа "Shahed" двигается над акваторией Черного моря в направлении юга Одесщины. Об этом сообщили украинские военные.

Ранее речь шла о том, что Югу Украины угрожают вражеские беспилотники.

Добавим, что враг продолжает обстреливать Сумщину : 172 взрыва.

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Дата публикации
Просмотры
418
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