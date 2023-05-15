Вражеские беспилотники летят по направлению Сумщины и Днепропетровщины — мониторинговые каналы

После полуночи 15 мая 2023 года зафиксирован БПЛА, предварительно "Shahed", в Сумской области.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

Также зафиксирован БПЛА, предварительно "Shahed", в Днепропетровской области.

Пока эта информация не подтверждена официально.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью. Помните о правиле "двух стен".

"Возможно распространение тревог по вектору движения. Может работать ПВО", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Краматорске и Херсоне раздались взрывы.

Также в ряде украинских областей раздается воздушная тревога.

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