Вражеские беспилотники летят по направлению Сумщины и Днепропетровщины — мониторинговые каналы

Идет очередная неспокойная ночь в Украине.
После полуночи 15 мая 2023 года зафиксирован БПЛА, предварительно "Shahed", в Сумской области.
Об этом пишут мониторинговые каналы.
Также зафиксирован БПЛА, предварительно "Shahed", в Днепропетровской области.
Пока эта информация не подтверждена официально.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью. Помните о правиле "двух стен".
"Возможно распространение тревог по вектору движения. Может работать ПВО", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Краматорске и Херсоне раздались взрывы.
Также в ряде украинских областей раздается воздушная тревога.
Читайте также: