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Вражеские беспилотники продолжают двигаться по украинским областям — ПС ВСУ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1536
Время на прочтение
1 мин
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Вражеские беспилотники продолжают двигаться по украинским областям — ПС ВСУ

Враг продолжает использовать беспилотники / Фото: ТСН.ua

Российские дроны продолжают кружить по Украине

Несколько групп "Шахедов" в Винницкой области двигаются в направлении Хмельнитчины и Житомирщины.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

"На Днепропетровщине группа "Шахедов" двигается в направлении Кировоградской области! В Херсонской области — в направлении Николаевщины!", — говорится в сообщении.

В ряде областей снова объявлена воздушная тревога. Находитесь в укрытиях. Не пренебрегайте личной безопасностью.

Напомним, что ранее украинские военные предупредили о ракетной опасности для нескольких областей: находитесь в укрытиях.

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Дата публикации
Просмотры
1536
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