Вражеские беспилотники продолжают двигаться по украинским областям — ПС ВСУ

Несколько групп "Шахедов" в Винницкой области двигаются в направлении Хмельнитчины и Житомирщины.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

"На Днепропетровщине группа "Шахедов" двигается в направлении Кировоградской области! В Херсонской области — в направлении Николаевщины!", — говорится в сообщении.

В ряде областей снова объявлена воздушная тревога. Находитесь в укрытиях. Не пренебрегайте личной безопасностью.

Напомним, что ранее украинские военные предупредили о ракетной опасности для нескольких областей: находитесь в укрытиях.

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