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Вражеские беспилотники снова атакуют Украину: карта тревог

Вражеские беспилотники снова атакуют Украину: карта тревог

Находитесь в укрытиях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Российские дроны приближаются к столице.

В ночь на 22 декабря 2024 года российские беспилотники в очередной раз атаковали Украину.

Поэтому в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Обновлено движение ударных БпЛА:

  • БпЛА по территории Черниговской области, в западном направлении.
  • БПЛА в Сумской области, двигаются в западном направлении.
  • БПЛА на Харьковщине, двигаются в северо-западном направлении.
  • БПЛА на Полтавщине, двигаются в западном направлении.
  • БпЛА в Николаевской области, двигаются в южном направлении.
  • БпЛА в Одесской области, двигаются в северном направлении.
  • БпЛА в Черкасской области, двигаются в северо-западном направлении.
  • БпЛА в Херсонской области, двигаются в южном направлении.

"Несколько групп ударных БпЛА двигаются в северной части Киевской области, в направлении Житомирской области. Киев — в районе города враждебные БпЛА. Находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.

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