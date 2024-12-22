Вражеские беспилотники снова атакуют Украину: карта тревог

Российские дроны приближаются к столице.
В ночь на 22 декабря 2024 года российские беспилотники в очередной раз атаковали Украину.
Поэтому в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
Обновлено движение ударных БпЛА:
- БпЛА по территории Черниговской области, в западном направлении.
- БПЛА в Сумской области, двигаются в западном направлении.
- БПЛА на Харьковщине, двигаются в северо-западном направлении.
- БПЛА на Полтавщине, двигаются в западном направлении.
- БпЛА в Николаевской области, двигаются в южном направлении.
- БпЛА в Одесской области, двигаются в северном направлении.
- БпЛА в Черкасской области, двигаются в северо-западном направлении.
- БпЛА в Херсонской области, двигаются в южном направлении.
"Несколько групп ударных БпЛА двигаются в северной части Киевской области, в направлении Житомирской области. Киев — в районе города враждебные БпЛА. Находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.
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