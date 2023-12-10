Вражеские беспилотники угрожают нескольким областям на западе Украины

Вражеские беспилотники угрожают Тернопольской и Хмельницкой областям.

В соответствующих областях объявлена воздушная тревога.

"Угроза данных БПЛА типа "Shahed" в областях, где объявлена воздушная тревога", — информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Мониторинговые каналы также информируют, что стратегическая авиация врага не активна, а ракетоносители находятся в портах базирования, однако идет угроза враждебных дронов.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью.

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