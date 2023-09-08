Вражеские беспилотники устроили беспокойную ночь для жителей Одесской области

Вечером 7 сентября 2023 года были зафиксированы пуски нескольких ударных БПЛА типа "Shahed" из Чауды (Крым) и нескольких групп "Shahed" из Приморско-Ахтарска (Кубань, РФ).

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

"Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорилось в сообщении.

"Одесская область – ракетная опасность! Групп ударных БпЛА приближается к устью Дуная!", — позже написали украинские военные.

После объявления воздушной тревоги глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил: "Измаильский район, ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу! Быстро идите в укрытие и безопасные места! Находитесь там до отбоя. Это очень важно!".

"Белгород-Днестровский и Одесский районы спускайтесь в укрытие, если вы еще не там", — добавил он.

Также позже в Воздушных Силах ВСУ сообщили о подлете групп ударных БпЛА в Одессу.

Мониторинговые каналы предупредили, что это может быть громко. "Не снимайте работу ПВО, выключите камеры на мобильных телефонах", – призвали они.

К тому же беспилотники постоянно меняли курс движения.

В целом воздушную тревогу объявляли в Николаевской и Херсонской областях.

Около 02:14 по Киеву очередная группа ударных БПЛА начала движение в сторону Одессы из акватории Черного моря.

Между тем в ночь на 8 сентября в Курске был слышен звук взрыва.

А также в Москве загорелось здание Федеральной таможенной службы и склады.