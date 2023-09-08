Вражеские беспилотники в Одесской области и сильный пожар в Москве: главные новости ночи 8 сентября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 8 сентября 2023:
- В Курске был слышен звук взрыва Читать далее –>
- В Москве загорелось здание Федеральной таможенной службы и склады Читать далее –>
- Вражеские беспилотники устроили беспокойную ночь для жителей Одесской области .
- В Пентагоне объяснили, что боеприпасы с обедненным ураном не увеличивают риски онкологии .
- Якобы боялась реакции родителей: в немецкой прокуратуре опровергли нападение русскоговорящего на украинского ребенка Читать далее –>
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