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Вражеские беспилотники в Одесской области и сильный пожар в Москве: главные новости ночи 8 сентября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4829
Время на прочтение
1 мин
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Вражеские беспилотники в Одесской области и сильный пожар в Москве: главные новости ночи 8 сентября 2023 года

Иранские беспилотники летали над Одесской областью / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 8 сентября 2023:

  • В Курске был слышен звук взрыва Читать далее –>
  • В Москве загорелось здание Федеральной таможенной службы и склады Читать далее –>
  • Вражеские беспилотники устроили беспокойную ночь для жителей Одесской области .
  • В Пентагоне объяснили, что боеприпасы с обедненным ураном не увеличивают риски онкологии .
  • Якобы боялась реакции родителей: в немецкой прокуратуре опровергли нападение русскоговорящего на украинского ребенка Читать далее –>

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4829
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