Вражеские беспилотники вконец надоедают украинцам: озвучено направление движения

18 декабря 2024 года в значительном количестве областей Украины была объявлена тревога из-за движения беспилотников.

Обновленной информацией о вражеских ударных БПЛА поделились Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

БпЛА в Харьковской области, курс — юго-восточный;

БПЛА в Киевской области, курс — западный;

БпЛА в Черкасской области, курс — северо-западный.

БПЛА на Черниговщине, курс – западный.

БпЛА в Полтавской области, курс — северо-западный.

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Напомним, что утром 17 декабря из дрона атаковали гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. Пострадали два человека.

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