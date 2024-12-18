Вражеские беспилотники вконец надоедают украинцам: озвучено направление движения

Россияне продолжают запускать беспилотные летательные аппараты.
18 декабря 2024 года в значительном количестве областей Украины была объявлена тревога из-за движения беспилотников.
Обновленной информацией о вражеских ударных БПЛА поделились Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
- БпЛА в Харьковской области, курс — юго-восточный;
- БПЛА в Киевской области, курс — западный;
- БпЛА в Черкасской области, курс — северо-западный.
- БПЛА на Черниговщине, курс – западный.
- БпЛА в Полтавской области, курс — северо-западный.
Напомним, что утром 17 декабря из дрона атаковали гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. Пострадали два человека.
Читайте также:
- РФ атаковала дроном автобус в Херсоне: погибла волонтерка
- Оккупанты обстреляли остановку транспорта в Херсонской области, есть погибшие и раненые
- Циническая атака россиян: в Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку на пожарную машину
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.