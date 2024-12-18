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Вражеские беспилотники вконец надоедают украинцам: озвучено направление движения

Вражеские беспилотники вконец надоедают украинцам: озвучено направление движения

Находитесь в укрытиях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Россияне продолжают запускать беспилотные летательные аппараты.

18 декабря 2024 года в значительном количестве областей Украины была объявлена тревога из-за движения беспилотников.

Обновленной информацией о вражеских ударных БПЛА поделились Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

  • БпЛА в Харьковской области, курс — юго-восточный;
  • БПЛА в Киевской области, курс — западный;
  • БпЛА в Черкасской области, курс — северо-западный.
  • БПЛА на Черниговщине, курс – западный.
  • БпЛА в Полтавской области, курс — северо-западный.

Напомним, что утром 17 декабря из дрона атаковали гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. Пострадали два человека.

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