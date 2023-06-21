Вражеские беспилотники, воздушная тревога и взрывы в Хмельницком: главные новости ночи 21 июня 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 21 июня 2023:
- В нескольких областях было зафиксировано движение вражеских беспилотников. Читать дальше –>
- В нескольких украинских областях объявлена воздушная тревога. Читать дальше –>
- В Донецке — "прилет": оккупанты обвиняют в атаке неизвестный беспилотник. Читать дальше –>
- В Хмельнитчине были слышны взрывы. Читать дальше –>
- Очевидцы заявили о взрыве в небе в Новой Москве: местные жители разбудили громкий звук. Читать дальше –>
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