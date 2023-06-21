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Вражеские беспилотники, воздушная тревога и взрывы в Хмельницком: главные новости ночи 21 июня 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
10к
Время на прочтение
1 мин
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Вражеские беспилотники, воздушная тревога и взрывы в Хмельницком: главные новости ночи 21 июня 2023 года

Воздушная тревога звучала в большинстве украинских областей / Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 21 июня 2023:

  • В нескольких областях было зафиксировано движение вражеских беспилотников. Читать дальше –>
  • В нескольких украинских областях объявлена воздушная тревога. Читать дальше –>
  • В Донецке — "прилет": оккупанты обвиняют в атаке неизвестный беспилотник. Читать дальше –>
  • В Хмельнитчине были слышны взрывы. Читать дальше –>
  • Очевидцы заявили о взрыве в небе в Новой Москве: местные жители разбудили громкий звук. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
10к
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