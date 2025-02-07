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Вражеские беспилотники заставили большинство украинских областей "покраснеть"

Вражеские беспилотники заставили большинство украинских областей "покраснеть"

В столице и еще в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога из-за дроновой атаки РФ / Фото: ТСН.ua

Россияне традиционно атакуют украинцев ударными беспилотниками.

В ночь на 7 февраля 2025 года враг выпустил ударные беспилотники против мирных украинцев.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

В частности, атака ударных БПЛА продолжается:

  • С Черниговщины – курсом на запад.
  • Несколько групп из Киевщины – в направлении Житомирской области.
  • На границе Полтавской и Черниговской областей – в направлении Киевской области.
  • Несколько групп – курсом на Харьков/район.
  • С Полтавщины на Харьковщину.
  • В Кировоградской области – западным курсом.

"Новые группы ударных БпЛА – с севера. Через Сумщину – в направлении Черниговской области", – говорится в сообщении.

Из-за движения вражеских беспилотников в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.

Напомним, что ранее в Киеве была шумно работа ПВО.

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