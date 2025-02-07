Вражеские беспилотники заставили большинство украинских областей "покраснеть"

Россияне традиционно атакуют украинцев ударными беспилотниками.
В ночь на 7 февраля 2025 года враг выпустил ударные беспилотники против мирных украинцев.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
В частности, атака ударных БПЛА продолжается:
- С Черниговщины – курсом на запад.
- Несколько групп из Киевщины – в направлении Житомирской области.
- На границе Полтавской и Черниговской областей – в направлении Киевской области.
- Несколько групп – курсом на Харьков/район.
- С Полтавщины на Харьковщину.
- В Кировоградской области – западным курсом.
"Новые группы ударных БпЛА – с севера. Через Сумщину – в направлении Черниговской области", – говорится в сообщении.
Из-за движения вражеских беспилотников в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.
Напомним, что ранее в Киеве была шумно работа ПВО.
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