Вражеские беспилотники заставили большинство украинских областей "покраснеть"

В ночь на 7 февраля 2025 года враг выпустил ударные беспилотники против мирных украинцев.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

В частности, атака ударных БПЛА продолжается:

С Черниговщины – курсом на запад.

Несколько групп из Киевщины – в направлении Житомирской области.

На границе Полтавской и Черниговской областей – в направлении Киевской области.

Несколько групп – курсом на Харьков/район.

С Полтавщины на Харьковщину.

В Кировоградской области – западным курсом.

"Новые группы ударных БпЛА – с севера. Через Сумщину – в направлении Черниговской области", – говорится в сообщении.

Из-за движения вражеских беспилотников в ряде украинских областей объявлена воздушная тревога.

Напомним, что ранее в Киеве была шумно работа ПВО.

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