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Вражеские БпЛА атакуют Украину: названо направление движения

Вражеские БпЛА атакуют Украину: названо направление движения

Враг атакует ударными беспилотниками / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Украину в ночь на 16 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и востока.

  • БпЛА на юге Черниговской области, курсом на Киевскую область. На северном направлении Черниговской области, курсом западнее.
  • БпЛА в Сумской области, курсом на юго-западное направление.
  • БПЛА в Полтавской области, курсом на юг и восток.
  • БпЛА в Киевской области, курсом на юг.
  • БпЛА в Черкасской области, курсом на запад.
  • БпЛА в Харьковской области, курсом на юго-западное направление.

Ранее сообщалось, что в Киевской области обнаружили обломки вражеского БПЛА на льду.

Мы ранее информировали, что россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области.

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