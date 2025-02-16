Вражеские БпЛА атакуют Украину: названо направление движения

Украину в ночь на 16 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и востока.

БпЛА на юге Черниговской области, курсом на Киевскую область. На северном направлении Черниговской области, курсом западнее.

БпЛА в Сумской области, курсом на юго-западное направление.

БПЛА в Полтавской области, курсом на юг и восток.

БпЛА в Киевской области, курсом на юг.

БпЛА в Черкасской области, курсом на запад.

БпЛА в Харьковской области, курсом на юго-западное направление.

Ранее сообщалось, что в Киевской области обнаружили обломки вражеского БПЛА на льду.

Мы ранее информировали, что россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области.

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