Вражеские БпЛА атакуют Украину: названо направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 16 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и востока.
- БпЛА на юге Черниговской области, курсом на Киевскую область. На северном направлении Черниговской области, курсом западнее.
- БпЛА в Сумской области, курсом на юго-западное направление.
- БПЛА в Полтавской области, курсом на юг и восток.
- БпЛА в Киевской области, курсом на юг.
- БпЛА в Черкасской области, курсом на запад.
- БпЛА в Харьковской области, курсом на юго-западное направление.
Ранее сообщалось, что в Киевской области обнаружили обломки вражеского БПЛА на льду.
Мы ранее информировали, что россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области.
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