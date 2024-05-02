Вражеские ДРГ пытаются проникнуть на Харьковщину: есть ли угроза для Харькова

На прошлой неделе были зафиксированы попытки прорыва российских диверсионно-разведывательных групп в Харьковскую область. Впрочем, вряд ли это представляет угрозу для самого Харькова.

Об этом в телемарафоне сообщил представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

Больше всего ДРГ было в Сумской области, отмечает он. По словам Музычука, россияне пытаются "прощупать" некоторые слабые места.

Комментируя угрозы для Харькова и прорыв оккупантов в город, представитель Нацгвардии отметил, что ситуация по линии фронта очень динамична.

"Иногда враг может совершать действия, чтобы отвлечь внимание". Однако та информация, известная нашей разведке, позволяет реагировать вовремя на угрозы, в том числе и по Харьковщине", — добавил Музычук.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны (ISW) заявляли, что Кремль ужесточил атаки на Харьков. РФ стремится уничтожить город, чтобы убедить его жителей убегали и переместить миллионы людей внутри страны.

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