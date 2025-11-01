ТСН в социальных сетях

Вражеские дроны атаковали Черниговщину, пострадала: детали и фото последствий

Травмирована 66-летняя женщина, повреждено админздание, частный дом и автомобиль.

Атака российских дронов на Черниговщину

За прошедшие сутки область Черниговская область потерпела очередные удары беспилотников.

Об этом сообщила ГСЧС Украины в Telegram.

  • Корюковка: из-за попадания дронов по территории сельхозпредприятия загорелся ангар. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

К сожалению, травмирована 66-летняя женщина. Повреждены админздание, частный дом и автомобиль.

  • Новгород-Северский: в результате падения беспилотников повреждены фасады и остекление административных сооружений, магазинов, аптеки и кофейни.

Пострадавших нет.

ГСЧС Черниговщины работает на местах ударов, ликвидируя последствия атак.

Последствия атаки российских дронов на Черниговщину

Напомним, 22 октября российские войска накрыли Новгород-Северский массированным обстрелом из беспилотников и реактивных систем залпового огня. В результате атаки погибли четыре человека, еще 11 получили ранения. Враг целенаправленно избивал по гражданским объектам — больнице, стадиону, парку и жилым домам. Город получил значительные разрушения: повреждены школы, квартиры, сгорел частный дом, уничтожены несколько автомобилей.

