Вражеские дроны атаковали Черниговщину, пострадала: детали и фото последствий
Травмирована 66-летняя женщина, повреждено админздание, частный дом и автомобиль.
За прошедшие сутки область Черниговская область потерпела очередные удары беспилотников.
Об этом сообщила ГСЧС Украины в Telegram.
Корюковка: из-за попадания дронов по территории сельхозпредприятия загорелся ангар. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
К сожалению, травмирована 66-летняя женщина. Повреждены админздание, частный дом и автомобиль.
Новгород-Северский: в результате падения беспилотников повреждены фасады и остекление административных сооружений, магазинов, аптеки и кофейни.
Пострадавших нет.
ГСЧС Черниговщины работает на местах ударов, ликвидируя последствия атак.
Напомним, 22 октября российские войска накрыли Новгород-Северский массированным обстрелом из беспилотников и реактивных систем залпового огня. В результате атаки погибли четыре человека, еще 11 получили ранения. Враг целенаправленно избивал по гражданским объектам — больнице, стадиону, парку и жилым домам. Город получил значительные разрушения: повреждены школы, квартиры, сгорел частный дом, уничтожены несколько автомобилей.