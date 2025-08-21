ТСН в социальных сетях

Украина
316
1 мин

Вражеские дроны атаковали газотранспортную инфраструктуру Украины

Минэнерго сообщило подробности об атаке на газотранспортную инфраструктуру Украины.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Атака российских дронов по Украине

Атака российских дронов по Украине / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Во время ночных обстрелов 21 августа российские беспилотники атаковали объекты газотранспортной инфраструктуры Украины.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

«Объекты газотранспортной инфраструктуры атаковали вражеские БПЛА», — указано в заявлении.

В Минэнерго уточнили, что в ночь на 21 августа во время российской воздушной атаки враг нанес удар по одному из объектов газотранспортной системы Украины.

Сейчас проводится оценка нанесенного ущерба. Место повреждения локализовано благодаря действиям персонала.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за ночной атаки 21 августа по Днепропетровской области были повреждены жилые дома, предприятия и газопроводы.

Во время массированной атаки по Украине в ночь на 21 августа россияне применили 614 дронов и ракет. ПВО обезвредила 577 воздушных целей врага, однако на 11 локациях зафиксированы «прилеты».

