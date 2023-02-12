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Вражеские дроны атаковали критическую инфраструктуру, но их уничтожили — воздушное командование "Восток"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Вражеские дроны атаковали критическую инфраструктуру, но их уничтожили — воздушное командование "Восток"

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Состоялась очередная вражеская атака дронов на критическую инфраструктуру региона.

Об этом пишет воздушное командование «Восход» в социальных сетях.

«По результатам работы ПВО в Запорожской области уничтожены 4 "Шахеда", еще один БПЛА "Орлан-10" ликвидирован на территории Донецкой. Держим строй!», — говорится в сообщении.

Ранее накануне вечером украинские защитники уничтожили 20 беспилотников Shahed.

Напомним, за прошедшие сутки враг нанес очередной массированный ракетный удар по территории Украины, в течение которого совершил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре. В частности, оккупанты применили 32 зенитных управляемых ракеты С-300, и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожили наши защитники.

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Дата публикации
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