Вражеские дроны атаковали критическую инфраструктуру, но их уничтожили — воздушное командование "Восток"

Об этом пишет воздушное командование «Восход» в социальных сетях.

«По результатам работы ПВО в Запорожской области уничтожены 4 "Шахеда", еще один БПЛА "Орлан-10" ликвидирован на территории Донецкой. Держим строй!», — говорится в сообщении.

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Ранее накануне вечером украинские защитники уничтожили 20 беспилотников Shahed.

Напомним, за прошедшие сутки враг нанес очередной массированный ракетный удар по территории Украины, в течение которого совершил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре. В частности, оккупанты применили 32 зенитных управляемых ракеты С-300, и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожили наши защитники.