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Вражеские дроны атакуют Украину: направления движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 16 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с северо-востока и юга.
Сумщина: несколько групп шахедов – на Сумы/пригород.
Полтавщина: большинство БПЛА - курсом на Сумщину.
Несколько групп – от Полтавы на Миргородский район.
БпЛА — мимо Семеновки на Черкасщину.
Кировоградщина: БпЛА — мимо Новоукраинки по западному курсу.
Днепропетровщина: несколько групп — мимо Магдалиновки на Полтавщину.
Новые группы шахедов из акватории Черного моря – в направлении Одесщины.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов в ночь на 16 апреля была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения.
Мы ранее информировали, что российские захватчики в очередной раз атаковали Одессу своими ударными беспилотниками .