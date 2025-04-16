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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Вражеские дроны атакуют Украину: направления движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 16 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с северо-востока и юга.

  • Сумщина: несколько групп шахедов – на Сумы/пригород.

  • Полтавщина: большинство БПЛА - курсом на Сумщину.

  • Несколько групп – от Полтавы на Миргородский район.

  • БпЛА — мимо Семеновки на Черкасщину.

  • Кировоградщина: БпЛА — мимо Новоукраинки по западному курсу.

  • Днепропетровщина: несколько групп — мимо Магдалиновки на Полтавщину.

  • Новые группы шахедов из акватории Черного моря – в направлении Одесщины.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов в ночь на 16 апреля была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в очередной раз атаковали Одессу своими ударными беспилотниками .

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