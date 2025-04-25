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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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468
Время на прочтение
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Вражеские дроны атакуют Украину: названа траектория движения

Россияне прибегли к своей традиционной технике.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дроны

Дроны / © ТСН.ua

В ночь на 25 апреля 2025 года РФ использовала против мирных украинских городов дроны.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

  • БпЛА в центре Черкасской области — курс юго-западный.

  • БПЛА на севере Харьковской области — курс южный.

"Внимание! г. Умань! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с востока", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее россияне пытались под прикрытием массированного удара совершать штурмовые действия.

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