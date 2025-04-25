- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 468
- Время на прочтение
- 1 мин
Вражеские дроны атакуют Украину: названа траектория движения
Россияне прибегли к своей традиционной технике.
В ночь на 25 апреля 2025 года РФ использовала против мирных украинских городов дроны.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
БпЛА в центре Черкасской области — курс юго-западный.
БПЛА на севере Харьковской области — курс южный.
"Внимание! г. Умань! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с востока", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее россияне пытались под прикрытием массированного удара совершать штурмовые действия.