Вражеские дроны попали в жилые дома в Чернигове: фото последствий

Вражеский дрон частично разрушил два этажа многоквартирного дома.
Вечером субботы, 15 марта, вражеские дроны атаковали город Чернигов. в результате попадания одного из "шахедов" разрушены два верхних этажа многоэтажки.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.
"Вечером 15 марта враг ударил беспилотниками по Чернигову. В черте города — попадание "Шахедов". Враг попал в пятиэтажку, разрушены 2 верхних этажа. Также террористы ударили по частному сектору", — говорится в сообщении.
В ГСЧС Украины сообщили, что в результате попадания вражеского дрона в многоэтажку произошел пожар. Спасатели также показали последствия вечерней атаки.
По информации начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского, в поврежденной пятиэтажке завалено 2 квартиры. Спасатели только что получили к ним доступ.
"По состоянию на сейчас пострадавшие не обнаружены. Эвакуирована одна пожилая женщина", — сообщил Брижинский.
В настоящее время спасатели локализуют пожар. Все экстренные службы продолжают спасательные работы.
Напомним, попадание "Шахедов" в Чернигове зафиксировано в двух районах города. Один шахед попал в пятиэтажку, другой повредил два частных дома.
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