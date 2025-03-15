Вражеские дроны попали в жилые дома в Чернигове: фото последствий

Вечером субботы, 15 марта, вражеские дроны атаковали город Чернигов. в результате попадания одного из "шахедов" разрушены два верхних этажа многоэтажки.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.

"Вечером 15 марта враг ударил беспилотниками по Чернигову. В черте города — попадание "Шахедов". Враг попал в пятиэтажку, разрушены 2 верхних этажа. Также террористы ударили по частному сектору", — говорится в сообщении.

В ГСЧС Украины сообщили, что в результате попадания вражеского дрона в многоэтажку произошел пожар. Спасатели также показали последствия вечерней атаки.

Один из вражеских дронов повредил дома в частном секторе Чернигова / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

На месте попадания продолжается ликвидация последствий / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

По информации начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского, в поврежденной пятиэтажке завалено 2 квартиры. Спасатели только что получили к ним доступ.

"По состоянию на сейчас пострадавшие не обнаружены. Эвакуирована одна пожилая женщина", — сообщил Брижинский.

В настоящее время спасатели локализуют пожар. Все экстренные службы продолжают спасательные работы.

Информация о пострадавших не поступала, спасательная операция продолжается / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

В результате попадания дрона в многоэтажке вспыхнул пожар / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, попадание "Шахедов" в Чернигове зафиксировано в двух районах города. Один шахед попал в пятиэтажку, другой повредил два частных дома.

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