Вражеские дроны снова движутся по Украине: какие направления

Позаботьтесь о собственной безопасности.
В ночь на 19 августа 2024 года по Украине кружат вражеские ударные дроны.
В Воздушных Силах ВСУ озвучили их направление движения:
- БПЛА из Харьковщины курсом на Полтавщину.
- БпЛА в Полтавской области в направлении Миргорода с востока.
- БпЛА северо-восточнее Николаева, курс северный.
- БпЛА из Херсона на Николаевщину, курс северо-западный.
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Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА.
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Черкасская область – угроза применения ударных БпЛА.
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БПЛА с Полтавщины курсом на Киевщину.
Поэтому в ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога.
Находитесь в укрытиях.
Напомним, утром 18 августа Россия дважды за утро атаковала Киев ракетами. Около 05:00 враг применил баллистическое вооружение, а уже примерно в 07:00 – крылатыми ракетами.
Известно, что при ударе по Киеву россияне применили северокорейские баллистические ракеты типа KN-23. Это уже третий обстрел баллистики столицы в августе с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой.
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