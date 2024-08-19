Вражеские дроны снова движутся по Украине: какие направления

В ночь на 19 августа 2024 года по Украине кружат вражеские ударные дроны.

В Воздушных Силах ВСУ озвучили их направление движения:

БПЛА из Харьковщины курсом на Полтавщину.

БпЛА в Полтавской области в направлении Миргорода с востока.

БпЛА северо-восточнее Николаева, курс северный.

БпЛА из Херсона на Николаевщину, курс северо-западный.

Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА.

Черкасская область – угроза применения ударных БпЛА.

БПЛА с Полтавщины курсом на Киевщину.

Поэтому в ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога.

Находитесь в укрытиях.

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Напомним, утром 18 августа Россия дважды за утро атаковала Киев ракетами. Около 05:00 враг применил баллистическое вооружение, а уже примерно в 07:00 – крылатыми ракетами.

Известно, что при ударе по Киеву россияне применили северокорейские баллистические ракеты типа KN-23. Это уже третий обстрел баллистики столицы в августе с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой.

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