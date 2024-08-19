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Вражеские дроны снова движутся по Украине: какие направления

Вражеские дроны снова движутся по Украине: какие направления

Украиной кружат вражеские дроны / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Позаботьтесь о собственной безопасности.

В ночь на 19 августа 2024 года по Украине кружат вражеские ударные дроны.

В Воздушных Силах ВСУ озвучили их направление движения:

  • БПЛА из Харьковщины курсом на Полтавщину.
  • БпЛА в Полтавской области в направлении Миргорода с востока.
  • БпЛА северо-восточнее Николаева, курс северный.
  • БпЛА из Херсона на Николаевщину, курс северо-западный.

  • Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА.

  • Черкасская область – угроза применения ударных БпЛА.

  • БПЛА с Полтавщины курсом на Киевщину.

Поэтому в ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога.

Находитесь в укрытиях.

Напомним, утром 18 августа Россия дважды за утро атаковала Киев ракетами. Около 05:00 враг применил баллистическое вооружение, а уже примерно в 07:00 – крылатыми ракетами.

Известно, что при ударе по Киеву россияне применили северокорейские баллистические ракеты типа KN-23. Это уже третий обстрел баллистики столицы в августе с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой.

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