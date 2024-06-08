Вражеские дроны снова разлетались по Украине: куда направляются

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 8 июня 2024 года в нескольких областях Украины, в частности, на севере нашей страны, объявлена воздушная тревога.
Ее причиной стало движение вражеских шахедов.
Воздушная тревога объявлена для Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и автономной республики Крым.
В частности, и мониторинговые каналы, и Воздушные Силы ВСУ предупреждают о враждебном беспилотнике в направлении Полтавщины.
Позже в Полтавском районе раздались звуки взрывов.
"В области работает ПВО. Шахеды на подлете к Чугуеву", — добавляют в социальных сетях Харьковщины.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине российский дрон попал в рейсовый автобус.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Хмельницкой области произошли взрывы.
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