Вражеские дроны снова разлетались по Украине: куда направляются

В ночь на 8 июня 2024 года в нескольких областях Украины, в частности, на севере нашей страны, объявлена воздушная тревога.

Ее причиной стало движение вражеских шахедов.

Воздушная тревога объявлена для Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и автономной республики Крым.

В частности, и мониторинговые каналы, и Воздушные Силы ВСУ предупреждают о враждебном беспилотнике в направлении Полтавщины.

Позже в Полтавском районе раздались звуки взрывов.

"В области работает ПВО. Шахеды на подлете к Чугуеву", — добавляют в социальных сетях Харьковщины.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине российский дрон попал в рейсовый автобус.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Хмельницкой области произошли взрывы.

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