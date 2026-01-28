ТСН в социальных сетях

Украина
17
1 мин

Вражеские дроны ударили по Одессе: поврежден монастырь и дом — ОВА

По предварительным данным, в результате атаки погибших и пострадавших нет.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Враг атаковал Одессу

В ночь на 28 января враг атаковал Одессу ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Он заявил, что было зафиксировано попадание в попадание БПЛА по территории православного монастыря.

«В Киевском районе зафиксировано попадание БПЛА по территории православного монастыря, в результате чего возник пожар», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Одессе зафиксировано попадание БПЛА в частный жилой дом.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Данные уточняются.

Ранее сообщалось, что российские ударные беспилотники Shahed, оснащенные системой онлайн-управления, намеренно атаковали пассажирский поезд в Харьковской области.

Мы ранее информировали, что армия РФ ночью на 27 января массированно атаковала беспилотниками Одессу. Повреждены жилые дома. На месте спасательных работ обнаружили тело третьей жертвы.

17
