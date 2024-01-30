Вражеские хакеры атаковали портал Минагрополитики: сайт поврежден

Сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины получил кибератаки и пока недоступен для посещений.

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики в Facebook.

"Вынуждены сообщить, что на официальный сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины была осуществлена кибератака, в результате которой сайт получил повреждения. Сейчас нам нужно определенное время для возобновления работы сайта", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее пророссийская хакерская группа NoName05716 объявила о планах осуществить масштабную кибератаку на украинское правительство с помощью шести других групп хакеров.

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