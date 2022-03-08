Вражеские хакеры продолжают попытки атаковать украинские информационные ресурсы: какой файл не следует открывать

Упомянутый файл содержит изображение-приманку.
Вражеские хакеры продолжают попытки атаковать украинские информационные ресурсы.
Об этом сообщает Госспецсвязи в Telegram-канале.
"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA обнаружен файл справка.zip, который содержит файл контекстной справки dovidka.chm".
Упомянутый CHM-файл содержит изображение-приманку "image.jpg" (справка о порядке действий при артиллерийских обстрелах) и файл "file.htm" с вредоносным программным кодом. Его запуск приводит к установке и запуску на компьютере вредоносной программы MicroBackdoor.
В случае обнаружения такого файла или других признаков компрометации по индикаторам — изолировать компьютеры и сообщить CERT-UA с целью координации дальнейших мер", — говорится в сообщении.
Защищаем Украину в кибепространстве.
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