27 января 2021 года киберполиция разоблачает украинских хакеров, обокравших европейские банки более чем на 2 млрд долларов / pixabay.com

Вражеские хакеры продолжают попытки атаковать украинские информационные ресурсы: какой файл не следует открывать

Вражеские хакеры продолжают попытки атаковать украинские информационные ресурсы: какой файл не следует открывать

Упомянутый файл содержит изображение-приманку.

Вражеские хакеры продолжают попытки атаковать украинские информационные ресурсы.

Об этом сообщает Госспецсвязи в Telegram-канале.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA обнаружен файл справка.zip, который содержит файл контекстной справки dovidka.chm".

Упомянутый CHM-файл содержит изображение-приманку "image.jpg" (справка о порядке действий при артиллерийских обстрелах) и файл "file.htm" с вредоносным программным кодом. Его запуск приводит к установке и запуску на компьютере вредоносной программы MicroBackdoor.

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В случае обнаружения такого файла или других признаков компрометации по индикаторам — изолировать компьютеры и сообщить CERT-UA с целью координации дальнейших мер", — говорится в сообщении.

Защищаем Украину в кибепространстве.

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