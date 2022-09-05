Вражеские корабли угрожают Украине 16 ракетами типа "Калибр"

Корабельная группировка вражеских сил в Черном море без изменения тактики действий, состава и задач.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Оно продолжает угрожать поражать ракетным ударом из 2 надводных ракетоносителей, суммарный залп из которых составляет 16 ракет типа "Калибр".

«Учитывая все угрозы и риски, что несет с собой нагнетание ситуации в регионе, не подвергайте себя опасности, будьте сознательными и мудрыми, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, соблюдайте алгоритм и правила действий, не доверяйте фейкам и сомнительным источникам информации. Доверяйте силам обороны и не уведомляйте врага об их действиях ради вашей безопасности и защиты.

В единении наша сила! Итого к Победе!», — говорится в сообщении.

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Напомним, из черноморских портов, разблокировавшихся в конце лета, отправили уже почти два млн тонн аграрной продукции. Тем временем в "зерновой коридор" хотят войти еще 64 судна.

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