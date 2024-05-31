Вражеские обстрелы Харькова: спасатели продолжают искать людей под завалами

В ночь на 31 мая 2024 года враг нанес атаки по Харькову.

В настоящее время спасатели продолжают искать людей под завалами дома.

Об этом сообщает Общественное.Харьков и публикует истории очевидцев атаки, надеющиеся, что их родные живы.

У разрушенного подъезда родственники утешают 63-летнего Вячеслава Власенко. Он все время повторяет: "Светлана, возьми трубку!" — и снова и снова набирает кого-нибудь в телефоне.

Вместе с семьей он жил в квартире на третьем этаже, полностью разрушенном взрывом. Под завалами у мужчины остались дочь и жена, рассказывает племянник Михаил Вакуленко.

"Он был на работе, на суточном дежурстве. Ему позвонили по телефону, когда уже было попадание. И он приехал, это увидел", — говорит Михаил.

Тем временем Елена жила с семьей на четвертом этаже пятиэтажного дома, в который попала РФ. Около полуночи услышали первый взрыв, вспоминает женщина. Взрывной волной в подъезде выбило окна. Она пошла к соседям, чтобы вместе убрать битое стекло, когда вторая ракета попала уже по их дому.

Неповрежденную женщину из подъезда извлекли спасатели. Ее квартира полностью разрушена, спасатели продолжают искать мужчину и мать Елены.

Напомним, что в результате обстрела уже пострадали двое детей, среди них, в частности, мальчик и девочка в возрасте 12 лет.

Напомним, что в Харькове россияне дважды попали в плотную застройку: пострадавшие, а под завалами могут быть еще люди.

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