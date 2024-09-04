Вражеские ракеты вошли в украинское воздушное пространство: немедленно в укрытие

Позаботьтесь о собственной безопасности.
В ночь на 4 сентября 2024 года россияне в очередной раз решили осуществить ракетную атаку по спящим украинцам.
"Группа ракет в Черниговской области в юго-западном направлении!", — говорится в сообщении.
Речь идет об угрозе Киевщины.
Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности ваших родных.
Россияне совершают комбинированную атаку на Украину, воздушная тревога объявлена по всей стране.
Заметим, что украинцам продолжают донимать и вражеские беспилотники.
Первая группа КР Х-101 вошла через Чернобыльскую зону отчуждения. Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Напомним, что мониторинговые каналы предупреждали о взлете Ту-22м3.
Добавим, что враг атаковал Украину беспилотниками.
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