Вражеские ракеты вошли в украинское воздушное пространство: немедленно в укрытие

В ночь на 4 сентября 2024 года россияне в очередной раз решили осуществить ракетную атаку по спящим украинцам.

"Группа ракет в Черниговской области в юго-западном направлении!", — говорится в сообщении.

Речь идет об угрозе Киевщины.

Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности ваших родных.

Россияне совершают комбинированную атаку на Украину, воздушная тревога объявлена по всей стране.

Заметим, что украинцам продолжают донимать и вражеские беспилотники.

Первая группа КР Х-101 вошла через Чернобыльскую зону отчуждения. Об этом сообщает мониторинговые каналы.

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Напомним, что мониторинговые каналы предупреждали о взлете Ту-22м3.

Добавим, что враг атаковал Украину беспилотниками.

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