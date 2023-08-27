Вражеские ракеты вошли в воздушное пространство Украины: немедленно в укрытие.

Для украинцев продолжается беспокойная ночь на 27 августа.

В областях, где объявлена воздушная тревога – ракетная опасность!

Пуски крылатых ракет с Ту-95МС – об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

Находитесь в укрытии до объявления отбоя тревоги!

"Отмечаем активную работу враждебных средств радиоэлектронной борьбы по разным направлениям. Могут быть сообщения о ложных целях. Отличить настоящие от ложных крайне сложно, поэтому ваша задача в течение воздушных тревог позаботиться о своей безопасности", — говорится в сообщении мониторинговых каналов.

"Внимание! Группа крылатых ракет заходят в воздушное пространство Украины через Сумскую область. Направление движения — западнее" — отметили в ПС ВСУ.

Мониторинговые каналы напоминают, что любые спекуляции о количестве ракет – это только спекуляции и преднамеренная дезинформация.

Количество ракет неизвестно.

Снимать работу ПВО нельзя!

Воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины.

Напомним, что ранее россиянам вновь виднелась "украинская" атака : Брянщина оказалась под ударом.