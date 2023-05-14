Вражеские самолеты возвращаются на место базирования: но запад страны все еще в опасности – мониторинговые каналы

Все Ту-95МС возвращаются на аэродром базирования.

Мониторинговые каналы призывают жителей Тернопольщины осторожничать. Также ракеты могут двигаться дальше вектора на Запад страны.

Согласно сообщениям мониторинговых каналов, в направлении Киевщины и соседних регионов угрозы нет. Сейчас ракеты двигаются на Запад по траектории Тернополь/Франковск/Львов.

Фиксируют шесть враждебных целей в воздухе на западе Украины. Будьте осторожны, не пренебрегайте личной безопасностью.

Пока нет точной информации, сколько было бортов и сколько ракет они пустили.

Новую волну запусков ракет сейчас не стоит ждать, поэтому следует дождаться отбоя тревоги.

Позже стало известно, что на Тернопольщине раздались взрывы.

Также в Сумской области прозвучали взрывы. По предварительной информации, сработало ПВО.

До этого Россия ночью осуществила ракетный обстрел Харькова.

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