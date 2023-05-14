Вражеские самолеты возвращаются на место базирования: но запад страны все еще в опасности – мониторинговые каналы

Воздушная тревога раздается по всей территории Украины.
Все Ту-95МС возвращаются на аэродром базирования.
Мониторинговые каналы призывают жителей Тернопольщины осторожничать. Также ракеты могут двигаться дальше вектора на Запад страны.
Согласно сообщениям мониторинговых каналов, в направлении Киевщины и соседних регионов угрозы нет. Сейчас ракеты двигаются на Запад по траектории Тернополь/Франковск/Львов.
Фиксируют шесть враждебных целей в воздухе на западе Украины. Будьте осторожны, не пренебрегайте личной безопасностью.
Пока нет точной информации, сколько было бортов и сколько ракет они пустили.
Новую волну запусков ракет сейчас не стоит ждать, поэтому следует дождаться отбоя тревоги.
Позже стало известно, что на Тернопольщине раздались взрывы.
Также в Сумской области прозвучали взрывы. По предварительной информации, сработало ПВО.
До этого Россия ночью осуществила ракетный обстрел Харькова.
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