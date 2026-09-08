Вражеские "Шахеды" нанесли два прицельных удара по поезду Киев—Сумы: какие последствия

Удар по поезду У возле Сум / © Укрзализныця

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Поезд Киев-Сумы на подъезде в Сумы был атакован — два прицельные удара вражеских «Шахедов».

Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский в Facebook.

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«Поезд был заранее остановлен на станции мониторинговой командой „Укрзалізниці“ — пассажиры, поездная и локомотивная бригада эвакуированы. Всех сохранили — без пострадавших», — написал он.

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Благодаря взаимодействию с Сумской ОВА были оперативно предоставлены автобусы, которые доставляют пассажиров в пункты назначения.

«Враг не прекращает попытки обрывать сообщения с прифронтовыми общинами, железнодорожники не прекращают смело ехать и сохранять такие сообщения. Наши мониторинговые мероприятия и своевременная реакция каждого пассажира и следование командам поездной бригады — продолжают спасать жизнь!» — отметил Перцовский.

Председатель правления УЗ признался, что когда слышишь очередное «Все эвакуированы раньше времени, без пострадавших!» в трубке, выдыхаешь, и наполняет гордость за команду, которая работает при таких вызовах, и за наших отважных железнодорожников и стойких пассажиров.

«Целенаправленные удары по пассажирским поездам — страшное военное преступление. Рассказывали об этом нашим недавним американским пассажирам — должны давить всеми средствами и останавливать этот терроризм», — подчеркнул он.

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Спасатели ликвидировали пожар и эвакуировали 90 человек

Спасатели оперативно прибыли и ликвидировали пожар. В общей сложности совместными усилиями удалось эвакуировать 90 пассажиров.

Об этом сообщила ГСЧС Сумщины в Telegram.

«Одновременно была организована эвакуация пассажиров. Для перевозки людей привлекли два автобуса ГСЧС и еще два автобуса органов местной власти. На месте также работали офицеры-спасатели общин, которые приняли участие в организации эвакуации, координации действий и помощи людям», — говорится в сообщении.

Рятувальники гасять аотяг, що палає / © Управление ГСЧС в Сумской области

Ранее издание The Guardian сообщило, что Россия начала новый смертельный этап войны против Украины, намеренно атакуя железнодорожную сеть страны.

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