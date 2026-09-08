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- Украина
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Вражеские "Шахеды" нанесли два прицельных удара по поезду Киев—Сумы: какие последствия
Поезд был заранее остановлен на станции мониторинговой командой «Укрзалізниці» — пассажиры, поездная и локомотивная бригада эвакуированы.
Поезд Киев-Сумы на подъезде в Сумы был атакован — два прицельные удара вражеских «Шахедов».
Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский в Facebook.
«Поезд был заранее остановлен на станции мониторинговой командой „Укрзалізниці“ — пассажиры, поездная и локомотивная бригада эвакуированы. Всех сохранили — без пострадавших», — написал он.
Благодаря взаимодействию с Сумской ОВА были оперативно предоставлены автобусы, которые доставляют пассажиров в пункты назначения.
«Враг не прекращает попытки обрывать сообщения с прифронтовыми общинами, железнодорожники не прекращают смело ехать и сохранять такие сообщения. Наши мониторинговые мероприятия и своевременная реакция каждого пассажира и следование командам поездной бригады — продолжают спасать жизнь!» — отметил Перцовский.
Председатель правления УЗ признался, что когда слышишь очередное «Все эвакуированы раньше времени, без пострадавших!» в трубке, выдыхаешь, и наполняет гордость за команду, которая работает при таких вызовах, и за наших отважных железнодорожников и стойких пассажиров.
«Целенаправленные удары по пассажирским поездам — страшное военное преступление. Рассказывали об этом нашим недавним американским пассажирам — должны давить всеми средствами и останавливать этот терроризм», — подчеркнул он.
Спасатели ликвидировали пожар и эвакуировали 90 человек
Спасатели оперативно прибыли и ликвидировали пожар. В общей сложности совместными усилиями удалось эвакуировать 90 пассажиров.
Об этом сообщила ГСЧС Сумщины в Telegram.
«Одновременно была организована эвакуация пассажиров. Для перевозки людей привлекли два автобуса ГСЧС и еще два автобуса органов местной власти. На месте также работали офицеры-спасатели общин, которые приняли участие в организации эвакуации, координации действий и помощи людям», — говорится в сообщении.
Ранее издание The Guardian сообщило, что Россия начала новый смертельный этап войны против Украины, намеренно атакуя железнодорожную сеть страны.