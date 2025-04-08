Вражеские Телеграмм-каналы распространяют фейк об изменениях в Избирательный кодекс (фото)

Выборы / © УНИАН

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На вражеских Telegram-каналах активно распространяются поддельные документы, в которых говорится, что украинцы за границей якобы лишены права голосовать на президентских выборах. Это ложная информация, являющаяся частью дезинформационной кампании.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Никакие изменения в избирательное законодательство на сайте Президента и в официальных документах Верховной Рады не зарегистрированы. Распространенный фальшивый документ содержит извращенные пункты и статьи, создавая ложную информацию об избирательных правах украинцев за границей.

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В фейковом документе искажено содержание статьи 7, части 7 Избирательного кодекса, где речь идет только о местных выборах. Однако это не касается президентских выборов, на которых украинцы за границей имеют полное право голосовать.

© Telegram / Центр противодействия дезинформации

В фальшивом документе говорится, что статья 181, определяющая итоги голосования в заграничном округе, «утратила силу». Это неправда, ведь статья остается в силе и необходима для подсчета голосов с избирательных участков за границей.

Цель фейковой информации посеять недоверие к украинской власти, создать внутренние противоречия и деморализовать граждан. Это очередное проявление информационной атаки, которую инициирует Российская Федерация.

Напомним, ранее мы писали о том, что большинство украинцев негативно настроены на проведение выборов во время войны. Кроме того, организация проведения их требует немало усилий и времени.