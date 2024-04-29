Вражеские удары по Одессе и Харькову, визит генсека НАТО – главное из обращения Зеленского

В вечернем обращении 29 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российских ударах по Одессе и Харькову, визите генсека НАТО Йенса Столтенберга и ситуации на фронте.

Вечером, 29 апреля, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.

Удары РФ по Одессе и Харькову

Президент заслушал доклады по ситуации в Одессе после российского ракетного удара и в Харькове – после удара управляемыми авиабомбами.

"К сожалению, в Одессе есть погибшие. Многие раненые — всем оказывается сейчас помощь. Местные службы и спасатели ГСЧС Украины отреагировали мгновенно. Важно, чтобы все службы, все наши люди, от работы которых зависит жизнь украинцев, были максимально эффективными и быстрыми. Оперативность в помощи, своевременная и достаточно смелая защита жизни – это то, что нам всем в Украине помогает выстоять", – сказал он.

Переговоры с генсеком НАТО

На переговорах с Йенсом Столтенбергом Зеленский поднял вопрос поставки оружия и средств ПВО.

"Ежедневные российские ракетные удары, ежедневные попытки оккупанта разрушить больше наших позиций – все это можно остановить, можно сорвать российские наступательные планы. Но для этого украинская сила должна опираться на достаточную поддержку от партнеров – на "петриоты", которые здесь нужны, на 155- и калибр, который должен звучать на фронте максимально уверенно, на достаточно дальнобойное оружие, которое может и должно уничтожить российскую логистику. Все разведки партнеров проинформированы об имеющихся сейчас угрозах и перспективах. Мы должны сделать все, чтобы достичь наших целей – общих целей всех в мире, презирающих террористов", – сказал глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генесеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве / Фото: president.gov.ua

Фронт

Сегодня Зеленский провел заседание Ставки, где заслушал доклад главкома Александра Сырского.

"Наши позиции. Наиболее горячие направления. Снабжение, которого мы ожидаем. Был и доклад руководителя ГУР, руководителя СБУ, представителей Координационного штаба – по поводу переговоров об освобождении пленных. Чрезвычайно важно, чтобы со стороны нашего государства была четкая коммуникация с родными пленных. По каждой фамилии, по каждому человеку должна быть ясность – настолько, насколько это возможно, – какая работа ведется, чтобы наши люди вернулись домой", – подытожил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Обращение Зеленского: вражеские удары по Одессе и Харькову, визит генсека НАТО