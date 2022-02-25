Вражеские войска и техника не проникли в Николаевскую область

За правопорядком в городе и области следят силы территориальной обороны и правоохранители.
Ночь на 25 февраля в Николаеве прошла спокойно — в черте города не фиксировали выстрелов, авиа- и артиллерийских ударов по военной инфраструктуре и жилым кварталам.
Согласно данным облгосадминистрации, на территории области отсутствуют вражеские войска и техника.
В Николаеве продолжает действовать комендантский час с 22:00 до 6:00. За правопорядком в городе и области следят силы территориальной обороны и правоохранители.
Кроме этого, Южнобугский и Ингульский мосты в Николаеве поднимали, чтобы помешать вероятному вторжению войск РФ на территорию города.
По состоянию на 7:30 оба моста свели, проезд транспорта разрешен.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городах.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.