Вражеские войска и техника не проникли в Николаевскую область

Вражеские войска и техника не проникли в Николаевскую область

За правопорядком в городе и области следят силы территориальной обороны и правоохранители.

Ночь на 25 февраля в Николаеве прошла спокойно — в черте города не фиксировали выстрелов, авиа- и артиллерийских ударов по военной инфраструктуре и жилым кварталам.

Согласно данным облгосадминистрации, на территории области отсутствуют вражеские войска и техника.

В Николаеве продолжает действовать комендантский час с 22:00 до 6:00. За правопорядком в городе и области следят силы территориальной обороны и правоохранители.

Кроме этого, Южнобугский и Ингульский мосты в Николаеве поднимали, чтобы помешать вероятному вторжению войск РФ на территорию города.

По состоянию на 7:30 оба моста свели, проезд транспорта разрешен.