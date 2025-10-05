Вражеский беспилотник попал в заправочную станцию в Чернигове: подробности

Пожар / © Pixabay

В воскресенье, 5 октября, российские войска массированно атакуют Чернигов с помощью дронов. В городе раздаются взрывы

Об этом сообщил Председатель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в Facebook.

«Враг продолжает атаковать наш город. Вражеский БПЛа попал в заправочную станцию, — написал он.

В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины предупреждали 5 октября о БпЛА в районе Чернигова и еще об одной группе вражеских беспилотников с северо-востока области.

Кроме того, ранее мы писали о том, что ночью в городе снова произошли удары по энергетическим объектам и предприятию. Из-за повреждения электросетей в одном из районов временно отключили свет.

Обстрелы коснулись и Нежинского района: в результате атаки дронов пострадал жилой дом и промышленный объект, где вспыхнул пожар, который спасатели впоследствии потушили. В Семеновской громаде вражеский беспилотник повредил административное здание.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черниговской области из-за ударов российских войск повреждены энергосети, что повлекло перебои со светом. Власти открывают дополнительные «Пункты несокрушимости» для помощи людям. В самом Чернигове остановили движение троллейбусов, а предприниматели начали массово использовать генераторы, чтобы поддержать работу бизнеса.